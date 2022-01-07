台新金控公布2021年12月自結獲利，單月稅後淨利3.5億元，含取得台新人壽交易合約中或有價金評價受殖利率上升影響為5.14億元，則全年累計稅後淨利203億元、年成長達40.1％，累計每股稅後盈餘（EPS）1.63元。

台新金控表示，子公司台新銀行12月稅後淨利6.6億元，累計稅後淨利131.4億元，累積稅後淨利年成長8％。主要是當月核心業務動能持續穩健，且因營業費用妥善控管，營業費用較去年同期累積減少。資產品質仍維持穩健，截至12月底逾放比為0.12％，備抵呆帳覆蓋率為1104.19％。

台新金控指出，台新證券12月稅後淨利1.3億元，較上月減少，主要是當月證券市場日均量較上月下滑約17％，使得經紀業務成交量下降，影響手續費收入，但全年累計稅後淨利17.6億元，年成長則高達127.81％。

台新人壽12月稅後淨損0.7億元，主要因年底提列負債準備較多，及受新台幣升值影響，使得兌換損失增加，但累計稅後淨利9.7億元，因股利收入增加，及投資資產配置調整，整體獲利表現優於同期。