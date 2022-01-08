新竹縣政府活化竹東鎮火車站西側空間，打造全縣首間原住民族產業展銷中心「Wah!幾散竹東」，打造具有原民特色的進駐店家、市集及表演，成為竹東鎮的新熱門景點，1月份的每周六下午，均規畫新竹地區國、高中、大學及社會人士音樂社團，在園區空間表演，讓「Wah!幾散竹東」成為音樂表演舞台。

新竹縣政府原住民行政處表示，1月的每周六下午，邀請新竹地區及周邊的國中、高中、大學、社會人士的音樂社團，在市集舞台表演，提供年輕學生的表演空間，也期望將「Wah!幾散竹東」打造成音樂表演與朝聖的舞台。

新竹縣長楊文科表示，「Wah!幾散竹東」經過縣府團隊1年的籌備，重新翻新、規畫、整修空間，引入在地產業，並於周末舉辦假日市集、原民文創展覽及手作，還有獵人文化體驗及原民文化系列活動，創造新價值，未來也將強化「Wah!幾散竹東」的銷售及展示，期望能吸引更多遊客。

為了推動尖石、五峰原住民族產業發展，縣府近日向原住民族委員會申請到前瞻計畫城鄉建設2325萬元，經費將透過會展產業形式，優化並加值原住民族手工藝產品、農產加工品與原鄉旅遊等服務，並串聯原鄉特色產業及文化，促進縣內原住民族經濟產業發展。