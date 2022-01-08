【LIVE直播】中央疫情指揮中心記者會。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增44例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案(案17414-17415)及42例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，本土個案(案17414-17415)分別為本國籍1例男性、1例女性，年齡均為50多歲，均為桃園機場感染事件相關個案。

指揮中心表示，今日新增42例境外移入個案，性別為25例男性、16例女性、1例調查中，年齡介於未滿10至70多歲，分別自美國(23例)、越南(4例)、法國(2例)、阿根廷、澳大利亞、菲律賓、加拿大、阿拉伯聯合大公國、泰國、巴西、西班牙、印度、義大利及德國(各1例)入境，另有2例調查中，入境日介於去(2021)年12月15日至今(2022)年1月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,074,946例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,055,445例排除)，其中17,302例確診，分別為2,630例境外移入，14,618例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計113例移除為空號。

2020年起累計850例死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。