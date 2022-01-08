桃機群聚擴大13人確診，一名計程車司機還在等複驗，面對來勢洶洶的疫情，第三劑接種昨已全面開放，但仍有不少民眾猶疑到底該選哪個廠牌打比較好。對此，毒理學專家招名威表示，如果三劑都打同款疫苗，恐讓病毒找到縫隙存活，使得突破性感染機率大增，因此建議大家第三劑選擇和前面兩劑不同廠牌的疫苗接種。

招名威今在臉書發文表示，很多人好奇是否該去打第三劑？第三劑要怎麼打？他認為根據現在的疫情，第三劑是一定要打的，但要怎麼打才有效，其實不難理解，因為病毒本就容易因為環境變化而適者生存，所以如果都打同一個廠牌的疫苗，作用方式相同，就比較有可能讓病毒找到縫隙、存活下來，導致突破性感染機會大增。

招名威指出，面對上述提到的狀況，施打的疫苗具有多樣性，才能對抗更適合生存的Omicron。拿以色列為例，他們是唯一打了四劑BNT的國家，但確診數也是全球前幾名，所以不會很難理解，如果只要打同個廠牌的疫苗，破口可能會繼續增大。

招名威也說，第三劑「混打」是勢在必行的，如果前面兩劑都打AZ了，第三劑可以混打莫德納、BNT或是高端；反之，如果前面兩劑已經都打莫德那、BNT等mRNA疫苗了，第三季則可以選擇高端或是AZ打；最後一種狀況是，如果前兩劑都選高端了，第三劑則可打莫德納和BNT。