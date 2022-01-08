大陸國務院聯防聯控機制今天（8日）下午舉行新聞發佈會。大陸國家衛健委官員報告：一、陝西西安疫情近期呈動態下降態勢，風險區域在減少，社區病例趨於動態清零，防控工作已見成效，各項措施還需要堅持和強化；二、河南關聯疫情累計報告175例感染者，波及河南、上海和浙江3個省份9個市；三、廣東深圳疫情為境外輸入引起的本土疫情。

面對大陸各地新冠疫情此起彼伏，大陸國家衛健委官員表示，由於全球新增疫情不斷飆升，中國外防輸入壓力進一步加大。要繼續堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，盡快阻斷疫情社會面傳播；要嚴密防範境外疫情輸入，對閉環管理的全流程、各環節進行再排查再加固。

★大陸國家衛健委：上海浦東、浙江金華、河南周口等地疫情處於初期

大陸國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華今天在大陸國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，上海浦東、浙江金華、河南周口等地疫情處於初期，近兩日均有零星病例報告。廣東深圳1月8日報告兩例病例，基因組測序結果顯示為一起新的境外輸入引起的本土疫情。各地正採取果斷措施管控風險區域和風險人員，抓緊落實重點風險場所和風險人員排查工作，防範疫情進一步傳播擴散。

賀青華指出，目前，大陸國務院聯防聯控機制綜合組派往陝西、河南的工作組仍在當地指導疫情處置。國家衛生健康委將密切關注各地疫情形勢，從嚴、從快、從緊推進核酸檢測、流調溯源、高風險人員和場所排查、社區管控等工作，堅決遏制疫情擴散蔓延。

★大陸國家衛健委：繼續堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針

大陸國家衛健委新聞發言人米鋒今天在大陸國務院聯防聯控機制新聞發佈會上介紹新冠疫情相關情況。截至目前，全球新冠肺炎累計確診病例已突破3億例，近一周日均新增接近190萬例，超過上一波疫情高峰的2倍，中國外防輸入壓力進一步加大。要繼續堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，不折不扣做到應檢盡檢、應隔盡隔、應治盡治，盡快阻斷疫情社會面傳播；要嚴密防範境外疫情輸入，對閉環管理的全流程、各環節進行再排查再加固；切實解決好居民生活保障和就醫用藥需求。

米鋒表示，農曆春節臨近，要提高疫情防控意識，遵守防疫要求，堅持做好個人防護，主動報告行程、減少聚集，積極接種新冠病毒疫苗。

★全大陸完成新冠疫苗全程接種人數超12.1億

國家衛健委新聞發言人米鋒8日在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，截至1月7日，全國累計報告接種新冠病毒疫苗28億8777.2萬劑次，完成全程接種的人數為12億1587.8萬人。

★大陸國家發改委：目前西安市重點生活物資供應和儲備較為充足

大陸國家發展改革委經濟運行調節局副局長許正斌8日在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，從總體上看，目前西安市重點生活物資供應和儲備較為充足，糧油價格基本穩定，豬肉價格略有上漲，蔬菜價格在前期上漲後已出現回落，入陝鮮活農產品運輸車輛數量穩定恢復，配送「最後一米」問題也正在加快解決。後續將持續密切關注疫情態勢，會同有關部門共同做好疫情地區生活物資供應保障。