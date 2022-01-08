今年才要滿18歲的高球小將吳佳晏8日在2022日立慈善盃女子高爾夫菁英賽第二輪揮出單日最佳的68（-4）桿，兩輪總桿數141（-3）桿，從排名並列第17竄至與李旻並列第3名，落後領先的蔡佩穎6桿，對於決勝輪，她說：「就放手去打吧！盡量往前衝。」

吳佳晏昨天首輪揮出73（+1）桿、排名並列第17名，今天她抓下6隻小鳥、吞2柏忌，與蔡佩穎同樣以68桿繳卡，也讓她排名一口氣上升14個名次，來到並列第3。

能夠有這樣的成績，吳佳宴坦言「比預料的好很多」，「有些不應該會進的球也進了。雖然也有點運氣成份，但跟過去的推桿相比，我覺得是有進步的。」

成績能夠進步，吳佳晏表示，主要是今天的推桿有準一點，尤其是長推的部分算是近一年來最順手的一次，「對今天的成績感到很滿意，最主要就是在推桿上有所突破，比起以前稍微有想法，以前遇到果嶺轉折很大是我的弱點，但這次有滿多收穫的。」

明天吳佳晏將與蔡佩穎、錢珮芸同組壓軸出賽，對於決勝輪的策略，她說：「就放手去打吧！盡量往前衝，因為這幾天風滿大的，應該還是會用低彈道的方式去打。」

兩輪打完同樣並列第3的李旻則表示，今天自己的推桿太不理想，自己只能一直從過程中找出問題點，盡力把能力發揮出來，「雖然高球是跟別人比，但我一直覺得，只要把自己的狀態發揮出來就不會太差，自己也想進步成落差不要太大，不要大好大壞。」對於明天衝擊冠軍，她說：「把實力發揮出來，高爾夫還沒打完就都有機會。」