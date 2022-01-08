顏寬恒妹顏莉敏助講淚灑舞台：「家中長輩祖先遭侮辱」

中二選區立委補選明日投票，國民黨候選人顏寬恒晚間在沙鹿舉辦選前之夜，現場湧入數千支持者高喊凍蒜，顏的胞妹、台中市副議長顏莉敏在8時許上台助講，想到父親顏清標還躺在醫院養病，才開口說沒幾句，不禁哽咽落淚，台下群眾喊加油，一旁立委高金素梅趕緊上前安撫。

顏莉敏語帶哽咽表示，近2個月，電視台一台一台開始罵，無論抹黑、扭曲、醜化，很多都不是事實。很多支持者要她及父兄要多加油。民進黨為了選舉，侮辱我的父親、阿公，還牽扯過世的阿嬤，這是我最心痛、最無法接受的，大家有辦法接受長輩被這樣侮辱嗎？