大陸鋼琴王子李雲迪去年10月因涉嫌嫖娼被捕，讓他形象瞬間跌落谷底，更遭到業界封殺，而風波已過去2個多月，李雲迪至今下落仍不明，不過現又傳出他父親名下的公司遭到調查，還被強制執行高額罰款。

李雲迪父親李川2016年投資「上海雲傳音樂工作室」，工作室經營範圍包括影視劇、舞台劇策劃與諮詢以及音樂創作、文化藝術活動交流策劃等，不過據天眼查App顯示，該公司6日被強制執行罰款人民幣281.34萬元（約台幣1238萬元），雖然公司是李川百分之百控股，也是個人獨資企業，但外界也猜測可能和李雲迪有關聯。

李雲迪父親公司遭到調查。(圖／取自微博)

李雲迪父親2016年投資「上海雲傳音樂工作室」。(圖／取自微博)

享譽國際的大陸知名鋼琴家李雲迪，去年因嫖娼遭行政拘留15天，消息一出震撼外界，不僅讓他原本溫文儒雅的形象一落千丈，他也被官媒央視點名為「劣跡藝人」，遭到業界封殺，連曾邀他擔任四川音樂學院鋼琴藝術研究院副院長、副教授，也火速將他除名，有傳他將到美國耶魯大學擔任終身教授，但之後遭到耶魯大學的音樂學院院長Robert Blocker否認，而他在嫖娼風波後，至今仍音訊全無。