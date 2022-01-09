競爭激烈的中二選區立委補選9日進行投票，傳出多起投票所外遭架設錄影機，中央選委會副主委陳朝建親自坐鎮台中市選委會表示，投票所如有違法情事，投票所外警衛及選委會監察小組委員依法處理，如有具體個案，提供投票所編號或地點將會立即通報處理。

中央選委會特別派出副主委陳朝建9日親自到台中市選委會開票中心，力保中二選區立委補選過程平順完成。（盧金足攝）

民進黨台中市議員陳世凱今日在九德國小投票所外，發現有人架設錄影機，質疑會影響選舉，中二選區立委補選上午八時開始投票，傳出多起包括架設錄影機等疑似干擾投票案件。

陳朝建表示，九德國小投票所外有人架設錄影機，選監檢警獲報已立即處理，勸導架設者離開，各投票所如有違法情事，各投票所外警衛人員及選委會監察小組委員定依法處理，民眾如有具體個案，提供投票所編號或地點將會立即通報處理。

陳朝建說，若有檢舉個案，選監檢警會派員到場解及處理，維持投票所秩序。

中選會指出，投開票所四周30公尺外，如果有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使投票權的不法行為，按情節輕重，仍可能違反刑法第142條、第147條妨害投票秩序罪規定。

今日天氣明朗，很多民眾上午即先出門投票，中選會也提醒，在投票所四周30公尺內，依公民投票法第42條規定，有喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

台中市選委會表示，第2選區包括沙鹿、大肚、烏日、龍井、霧峰等5個行政區，共計設置258個投開票所，原一個投開票所平均編制12.5人，為確保選務順遂，警政署及台中市警察局每投開票所將再增派1名警衛人員，成為每一投票所平均13.5人，選務相關人員由3225人增至3483人。

中2選區立委缺額補選，成為全國矚目選舉，中選會也派出副主委陳朝建親自到台中市選委會開票中心，力保這次選舉過程平順完成。