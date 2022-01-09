Pls pay attention.

Urgent-see this food with Maggots

It was delivered at 5.30pm tonight as evening meal at Park prison for 34 men.

Even guards agreed not edible-took it away.

Now men have no dinner.

Detained for 2yrs,now in rooms on level2, now maggots in food!#GameOver pic.twitter.com/ar5jFv7zlI — Joy (@mohammedJoy73) December 27, 2021

澳洲公園飯店外的難民支持者舉牌抗議。（美聯社）

澳大利亞原先是喬柯維奇（Novak Djokovic）的福地，沒想到這次差點成為他的牢籠，還意外重燃了難民爭議。美媒FOX體育報導，喬柯維奇被安置在一晚109美元的公園飯店（Park Hotel）改裝的拘留中心，這個地方因為難民事件而臭名遠揚，現在喬柯維奇讓被拘留在此地的32位難民再次獲得國際媒體目光。

《The Intercept》從推特引述飯店外一位球迷的話：「我感覺自己真是無知，我來這裡聲援他（喬柯維奇），才發現他們（難民）有人被關在這裡將近9年了。」

喬柯維奇的父母公開批評澳洲的處置方式是「法西斯主義」，遠在塞爾維亞聲援同胞喬柯維奇的群眾，也有人手上高舉「法西斯去死」的標語。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）宣布舉國力挺喬柯維奇，該國外長聲明「喬柯維奇不是罪犯、恐怖分子、非法移民，他不該遭受澳洲官方如此對待。」

澳洲政府於2012年9月啟動離岸政策（Offshore processing），將前來澳洲尋求庇護的難民送往南太平洋的諾魯和巴布亞紐幾內亞。英媒《衛報》網站報導，2013年之後有3127位難民在澳洲因這個政策遭受不當處置，將近半數被拘留到2020年。其中一位難民2016年在諾魯的拘留營自焚抗議，聯合國質疑拘留中心的生活條件不人道。澳洲於2021年底終止離岸政策，陸續釋放180人，但還有一些難民沒被安置而前途未卜。

去年12月飯店一場火警迫使難民逃出，難民隨後在網路貼出拘留中心的餐點，裡面有發霉的麵包和爬著蛆、難以下嚥的食物。《法新社》不客氣地稱呼該地為「以蛆聞名的飯店」。當地的難民支持者在拘留中心外舉牌抗議：「喬柯維奇請幫我們結束這9年的殘酷比賽。」「當喬柯維奇坐著他的私人噴射機回家了，我們的難民朋友怎麼辦？」「喬柯維奇去吃屎吧，請釋放難民。」

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