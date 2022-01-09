台中市日盛藥局藥師陳金火，向衛生局提案推動高齡友善藥局，不但將自家45年藥局改造無障礙空間，更提供老花眼鏡，還協助長者將每日早午晚的藥物分裝在藥盒；對於行動不便者提供送藥到府服務，甚至有75歲長者痛失老伴，生活步調大亂，他天天電話叮嚀吃藥，還安慰他如果不好好照顧自己，老婆會不捨。

台中市衛生局日前舉辦「110年藥事照護成果發表會」，會中也表揚績優藥事人員，台中市藥師公會顧問、日盛藥局藥師陳金火獲特殊貢獻獎表揚，他早在三年前台中市長盧秀燕參選時倡議推廣高齡友善藥局，除無障礙設施，也準備老花眼鏡，以及高齡友善藥袋標示服務等。

陳金火開業45年，目前每月慢性病藥籤達1500張，為服務鄰里患者，他除了將自家藥局改造為高齡友善藥局，也提供行動不便或是老衰長者送藥到府服務，也貼心購置藥盒幫長者們把每日每餐的藥物分裝好。

其中送藥到府服務必須先跑一趟到患者家中拿健保卡，調劑後再送到患者家中，他總是不辭辛勞自己騎車往返送到社區中；曾有一位90多歲榮民伯伯家住大坑，總是搭公車來拿藥，陳金火不捨老人奔波，主動表示提供送藥到府。

還有一名75歲的退休餐廳老闆，平時都是妻子打理生活，但其妻罹癌驟逝，老人家生活步調全亂，因有糖尿病、高血壓病史需長期服用慢性病藥，陳金火怕老人家因情緒不佳沒按時服藥，一開始每天打電話問候，要求老人家把藥盒拍照給他看，以確定是否有按時服藥？並鼓勵伯伯要照顧好身體，過世的老婆才不會擔心。