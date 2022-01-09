外傳立陶宛貨輪遭大陸卡關，我駐立陶宛代表處憂慮大陸台商遭報復低調處理。外交部今天駁斥報導不實，強調我方現任駐立陶宛代表黃鈞耀在第一線推動台立相互設處，在中國對立陶宛進行制裁後，更是積極聯繫立陶宛各相關部會或工商產業團體與國內對接，各項成果顯著，功不可沒。

我政府去年在立陶宛設立代表處後，大陸當局對立陶宛展開一連串報復行動，外傳立陶宛12月初送到中國的貨輪就遇到卡關問題，但我駐立陶宛代表黃鈞耀擔心在中國的台商被北京當局報復，採取低調方式處理，引起蔡英文總統震怒，要求相關單位盡速協助立陶宛。

對此，外交部表示，報導與事實不符，均屬片面臆測，外交部特予澄清。對於相關資訊未向外交部查證，外交部表示遺憾。

外交部副發言人崔靜麟表示，現任駐立陶宛黃鈞耀代表在第一線推動台立相互設處，積極負責，任勞任怨，尤其在中國對立陶宛進行日益猖狂的外交與經濟制裁後，更是積極聯繫立陶宛各相關部會或工商產業團體與國內對接，各項成果顯著，黃代表功不可沒。

他說，在駐立陶宛代表處和國內各相關部會的共同努力之下，各項重要工作也獲得國內民眾的支持，尤以立陶宛國家館在「2021台北國際食品展」的攤位特別受到民眾熱情支持。

另外，為向立陶宛政府、人民與企業展現我方與立陶宛持續深化經貿連結與實質關係的決心，駐立陶宛台灣代表處於1月5日舉行線上記者會，有超過20家當地媒體參加，且國內外媒體對我方與美歐各民主夥伴積極協助立陶宛度過經濟脅迫難關乙事，均持續不斷有大幅正面報導，在國際上已形成支持台立關係的一股強大正面能量。

崔靜麟強調，外交部衷心期盼，這股正義公理之氣能讓立陶宛政府及民間友人都能充分體會及感受，從而繼續堅持立場，向世人展現「波海之路」的果敢堅毅精神！