中二補選、罷昶皆失利 國民黨：在地民意再度被國家機器吞噬

台中第二選區補選由民進黨候選人林靜儀當選、台北第五選區林昶佐罷免案沒通過，藍營雙雙挫敗。國民黨發言人凌濤指出，在地的民意再度被國家機器所吞噬，但民意將會在2024的大選奮起，用選票下架鴨霸的執政黨，黨主席朱立倫明天南下台南，啟動大選提名佈局。

凌濤表示，這是一場在地立委的補選及在地立委的罷免案投票，在地民意再度被國家機器所吞噬，可以難過但不需要氣餒，過程中人民怒吼已讓國家機器感到畏懼，他代表國民黨向顏寬恒、向中二所有民眾，及罷昶青年團體及中正萬華民眾，對於這項選舉結果感到遺憾。

凌濤指出，這次的公民行動暫時沒有成功，在地民意受到挫折，可是民意將會在2024大選再次起身奮鬥，用手上的選票下架這個鴨霸的執政黨。每一位當地民眾都是螞蟻雄兵，用微小的力量對抗排山倒海的府院黨行政資源，只要他們團結當地的怒吼，就可以勝過空降、只會噴政治口水的政治人物。

他說，在這個過程中，在這些選舉中，他們看到人民對於執政黨長期壟斷資源的反感、對於無限上綱抹黑的反感、對於政府忽視人民想過好生活的反感、對於政治鬥爭凌駕一切的反感，民意的反撲早晚會對執政黨當頭棒喝。

凌濤認為，不管選舉結果如何，都已經讓總統蔡英文知道。如果掌權者背叛人民，人民不只會大聲說話、還會拍桌、還會用選票表達高度不滿，每一位在地選民踏出家門到投開票所的這一小段路，是中華民國民主歷程非常重要的一大步。

凌濤強調，2022九合一大選的佈局正式起跑，國民黨要加速提名作業，執政縣市必須連任、非執政縣市必須派出強棒，國民黨要全黨更加努力，爭取所有民眾的認同，黨主席明天將朱立倫南下台南，啟動提名佈局。

他重申，朱立倫在上任3個月又4天過程中，他們承擔罷免、公投、補選等過去設定的框架跟任務，但到今天「到此為止」，明天開始他們將全黨一致努力2022九合一大選，回到走他們該走的路，爭取大部分選民的支持。