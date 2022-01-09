西非國家奈及利亞西的北部贊法拉州(Zamfara )發生武裝匪徒對多個村裝的襲擊，估計有超過 200人遭到殺害。

半島電視(Aljazeera)報導，人道事務部長法魯克(Sadiya Umar Farouq)表示，「武裝匪徒不斷的入侵村落，我們感到非常難過。」

奈及利亞總統布哈里強調必須鏟除土匪勢力。(圖/美聯社)

原本政府的說法是有58人遭殺害，但是當地人在返回村落後，才發現死亡人數超過 200 人。

奈及利亞政府軍在試著清剿武裝團體，在上星期一時對贊法臘州(Zamfara)的Gusami、Tsamre發動空襲，殺死100多人，也包括兩名首領級人物。於是武裝團體發動暴復，在上星期二，超過300名騎著摩托車的槍手衝進8個村莊見人就並開槍，造成至少30人死亡。

到了周三與周四，類似的襲擊更嚴重，對至少10座村莊發動無目標的任意開槍槍掃射，搶劫和焚燒房屋，造成超過140人被殺。

奈及利亞總統布哈里 (Muhammadu Buhari)表示，政府軍將用更大的力道剿匪，這些犯罪集團一直是國家的禍害，他們劫奪村民的資產，甚至抓人入夥。

去年，匪徒對學校發動一系列的襲擊，綁架了數百名學生，受到國際矚目。如今大多數人已獲釋，但仍有一些學生還在匪徒手上。

奈及利亞的武裝團伙根源於游牧牧民與定居農民的資源衝突，但多年來已演化成更廣泛的犯罪活動。