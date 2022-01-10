中國人民銀行10日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，10日在公開市場開展人民幣（下同）100億元的7天期逆回購（附賣回）操作，中標利率仍持平於2.2％。

這是2022年開市以來，逆回購連續第五日維持在該規模，因10日無到期量，公開市場單日淨投放亦為百億元。

據路透統計，本周公開市場逆回購到期規模僅為400億元，平均分布在周二（11日）至周五（15日）。1月僅有一筆中期借貸便利（MLF）到期，規模5000億元，因逢周末實際到期日順延下周一（17日）。