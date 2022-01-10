四大超商滿足不少人的民生需求，服務項目相當多元，寄貨、繳費等各種代收項目都相當方便，尤其是繳費代收的服務，深受不少顧客歡心，但在過去若是要到超商選擇電費代繳時，卻超過了代收期限，便無法在超商繳款，不過從今年1月起「小七補單繳電費1月上線嚕！」

台電臉書粉絲專業《電力粉絲團》發文表示，民眾若往後遺失帳單或是帳單超過代收期限也免驚！之後不用再為此大費周章跑台電一趟了，因四大超商從今年1月起已開放補單繳電費服務，同時《電力粉絲團》也貼出繳費流程，供民眾參考：

＃7-Eleven ibon多媒體事務機

首頁選擇「儲值/繳費」➜「政府代收」➜「政府規費·水電費」➜「台灣電力公司」➜輸入電號前10碼（可參考舊帳單或洽詢客服1911）

＃OK．go多媒體事務機

首頁選擇「繳費」➜「公家繳費」➜「電費」➜輸入電號前10碼（可參考舊帳單或洽詢客服1911）

＃全家FamiPort多媒體事務機

首頁選擇「繳費」➜「政府繳費」➜「台電電費」➜輸入電號前10碼（可參考舊帳單或洽詢客服1911）

＃萊爾富Life-ET多媒體事務機

首頁選擇「繳費、代收」➜「台電電費」➜輸入電號前10碼（可參考舊帳單或洽詢客服1911）

即使帳單過期4大超商都還是可以繳費喔 (圖/翻攝自臉書)

「電力粉絲團」也提供給喜愛使用電子支付的朋友不少線上繳費方式，可以透過台電APP線上刷卡繳費，或透過8家行動支付平台（街口、LINE Pay一卡通、歐付寶、Pi拍錢包、橘子支付、ezPay簡單付、嗶嗶繳、台灣Pay）繳逾期電費。