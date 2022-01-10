全美花式滑冰錦標賽結束，華裔選手陳巍以328.01分加冕男單六連冠，另一名華裔選手周知方收穫第3名。即將到來的北京冬奧會，陳巍和日本知名好手羽生結弦將是男單最大奪冠熱門。

《新京報》報導，陳巍完成迄今最高難度的一次配置，跳躍難度升級至最高，兩個四周跳全部為高級四周，更將最高難度的勾手四周接三周連跳放在表演後半段，最終以115.39分排名第一。

報導稱，今天上午甫結束的自由滑，陳巍配置了5個四周跳，除第2跳菲力浦四周摔倒外，其他動作都高品質完成，最終得到了212.62分，並以總得分328.01分奪冠。自2017年至今，陳巍完成全美男單六連冠，周知方收穫第3名。

報導說，陳巍這套自由滑曲目為《火箭人》，賽後他坦言非常喜歡這套節目，音樂的節奏和蘊含的能量讓他全身心融入了進去，「今天滑得很開心，儘管犯了一些錯誤。」

即將到來的北京冬奧會，陳巍和羽生結弦將是男單最大奪冠熱門。上月底結束的全日錦標賽中，羽生結弦挑戰4A未果，但仍以322.36分第6次奪冠。

全美錦標賽結束後，美國隊北京冬奧會參賽名單也陸續確定，陳巍、周知方和傑生‧布朗將參加男子單人滑比賽。今年全美錦標賽冠亞軍瑪利亞·貝爾、陳楷雯，以及自由滑前確診新冠的華裔小將劉美賢入圍女子單人滑。這3位女單選手中，只有陳楷雯一人參加過4年前的平昌冬奧會。

雙人滑方面，今年全美冠軍凱恩／勒杜克拿到一個北京冬奧會參賽席位。因男伴確診新冠退賽的克尼姆／弗萊澤獲得另一個奧運資格，他們也是2021年全美錦標賽冠軍。

冰舞方面，美國隊獲得3個滿額參賽席位。今年全美錦標賽前3名喬克／貝茨、胡貝爾／多諾霍、哈瓦耶克／貝克將攜手出戰。