摩根士丹利表示，調低香港2022年經濟增長預測0.5個百分點，由原先預測增長3％下調至2.5％，以反映第一季因疫情收緊社交距離措施、中港年中通關或延遲、美國聯準會鷹派表態等。

香港信報報導，大摩指出，港府收緊防疫措施將會影響農曆新年消費，儘管部分影響可被電商消費增加所抵消，但大摩仍調低香港首季GDP增長預測至1.2％。大摩稱，基於中港恢復通關的首階段主要集中在商業行程，相信放寬個人遊的計劃或會延至2022年第四季或2023年。

大摩又預計，2022年香港房價料下跌2％，主要受到股市表現及房貸利率可能上調所影響，可能令物業市場復甦疲弱。大摩亦下調香港2022年CPI預測至1.5％，因消費復甦較弱及中港通關可能延遲導致租金增幅放慢。

對於港府將於下月公布的「財政預算案」，大摩預期，港府或會延續部分逆周期支援措施，包括延續部分消費券計劃、減免薪俸稅及企業稅、公用事業補貼和社會福利計劃的額外津貼等，但認為對財政刺激推動作用不大。