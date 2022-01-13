大陸澎湃新聞13日報導，中國科學院預測科學研究中心（預測中心）主任助理鮑勤12日發布2022年中國經濟增長、投資、消費、進出口、國內物價和國際大宗商品價格、糧食產量等方面的年度預測值。預測顯示2022年中國經濟將穩健增長，經濟增長將呈現前稍低後略高趨勢，預計全年GDP增速為5.5％左右。預計2022年第一產業增加值增速為3.1％，第二產業增速為4.5％，第三產業增速為6.5％。消費、投資和淨出口對GDP增速的拉動分別為3.9、0.9和0.7個百分點。

預測中心稱，RCEP將成為今年貿易增長的主要動力之一。總體的經濟增長不外乎來自於投資、消費、進出口的拉動，對於「三駕馬車」的具體表現，預測中心也給出了基本判斷。

在投資方面，鮑勤表示，基礎設施建設投資有望回暖，製造業投資增速將穩中趨降。預測2022年全年固定資產投資增速為5％到6％，同時投資結構將繼續改善，高新技術產業和服務業投資有望保持高位運行，過剩行業投資減少，投資結構不斷升級。

在消費方面，鮑勤表示，影響中國消費增長的既有政策利好、減稅降費等促進因素，也有本土疫情多點散發、就業壓力加大等制約因素。綜合來看，預計2022年中國最終消費支出同比名義增速約為5.4％到7.0％。

在進出口方面，鮑勤表示，2022年中國仍然面臨著複雜嚴峻的國內外經濟形勢，外部需求復甦不容樂觀，商品貿易下行風險突出。而剛剛生效的RCEP有望積極推動區域內經濟要素自由流動，拉動區域內消費市場擴容升級，將成為今年中國貿易增長的主要動力之一。在全球疫情得到一定控制、世界經濟緩慢復甦、中國經濟穩定增長的基準情景下，預計2022年中國進出口總額約為6.41兆美元，同比增長約6.14％。

「在樂觀情景下，2022年中國出口和進口增速較基準情景分別上升3.52個百分點和3.03個百分點；在悲觀情景下，2022年中國出口和進口增速較基準情景分別下降2.88個百分點和3.31個百分點。」鮑勤稱。

鮑勤表示，預計貨物貿易貸方和借方均保持增長，貨物貿易順差約為4.1兆人民幣；服務貿易格局將持續優化，跨境數字經濟和線上服務業將持續快速發展，服務貿易逆差約為0.74兆人民幣。

「在不出現較大變數的前提下，預計2022年中國PPI將逐步下降、CPI將恢復性上漲，CPI和PPI的『剪刀差』將會縮小。」鮑勤表示，預計CPI全年大約上漲2.0％左右，PPI和PPIRM全年分別上漲4.3％和5.8％。PPI整體呈現回落態勢，CPI整體呈現先增後降的倒U型，但也存在價格上漲幅度超預期的風險。

對於大宗商品價格的走勢，鮑勤表示，還面臨著較大的不確定性，需要分類討論。若出現嚴重疫情反復、全球經濟下滑、市場流動性緊縮等悲觀情況，預計2022年大宗商品價格將出現一定幅度的回落；反之，如果全球疫情在2022年年中前得到有效控制、經濟復甦進程加快、主要經濟體繼續實施寬鬆的貨幣和財政政策，預計2022年大宗商品價格仍有上漲空間。

鮑勤表示，在海內外新冠肺炎疫情得到一定的控制、世界經濟緩慢復蘇、大宗商品價格逐步回歸合理區間、“缺芯”等供應鏈產業鏈問題有所緩解、居民消費穩步恢復的基準情景下，預計2022年規模以上工業增加值累計同比增速為4.8％。

對於糧食生產，鮑勤表示，預計2022年中國糧食播種面積可能將持平略增：「如果天氣正常，不出現大的自然災害，新冠肺炎疫情不再大規模暴發，且在中國糧食進口配額不出現大幅提高的情況下，預計2022年全年糧食小幅度增產，其中夏糧持平，秋糧增產。」

此外，鮑勤還表示，預計2022年中國農村居民人均可支配收入將達到20445元人民幣，實際增長速度為6.4％左右。中國農村居民人均可支配收入增速仍將快於城鎮居民人均可支配收入增速和中國GDP增速。