紐西蘭商工辦事處新任代表馬嘉博今年1月到任，他今天以毛利語及中文向台灣的朋友和在台紐西蘭人拜早年，並表示，很期待認識在台灣的朋友，「讓我們一起合作，特別在疫情中，也可以保持我們的友誼」。

紐西蘭商工辦事處日前發布新聞稿指出，馬嘉博接任駐台代表前，擔任亞太經濟合作會議（APEC）紐西蘭方的「商業夥伴關係」首席顧問，與商界、學術界及年輕世代等互動密切。

馬嘉博通日語及韓語，能閱讀中文，他曾兩度派駐日本東京，也曾派駐韓國首爾，在日韓兩地都擔任副大使。馬嘉博過去在APEC、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）及東亞高峰會（East Asia Summit）等與東協相關的組織及會議中，負責處理區域經濟及政治議題。

馬嘉博完成相關檢疫措施後，去年1月正式就任，他今天在紐西蘭商工辦事處臉書發布祝賀影片，除了用毛利語向在台紐西蘭人打招呼外，也用中文清楚表達他對台灣朋友的祝福。

馬嘉博表示，很高興來到這座充滿活力的城市。他之前來過台灣許多次，每次都感受到大家的熱情接待，以及美食和文化，所以很高興有機會擁有新的職位，在這裡生活和工作。

他說，很期待認識在台灣的朋友，其中也有很多老朋友，一直很努力的在加強台灣和紐西蘭之間的聯繫，「讓我們一起合作，特別在疫情中，也可以保持我們的友誼」。

除了問候台灣的朋友以外，馬嘉博表示，他也想對在台灣的紐西蘭人說「你好」，並帶給他們來自家鄉的溫暖，「祝福你們新年快樂。在新的一年的開始，祝福大家，身體健康、萬事如意」。