大陸國家林業和草原局今（10日）舉辦2022年第一季度記者會。大陸國家林草局濕地司司長吳志民於會上指出，大陸以全球4％的濕地，滿足了世界五分之一人口對濕地生產、生活、生態和文化等多種需求，為全球濕地保護和合理利用作出了重要貢獻。目前，大陸已指定64處國際重要濕地，建立602處濕地自然保護區、1600餘處濕地公園和為數眾多的濕地保護小區，濕地保護率達52.65％。今年6月1日起，《濕地保護法》將開始施行。

吳志民說，濕地與森林、海洋並稱為地球三大生態系統，具有涵養水源、凈化水質、調節氣候、維護生物多樣性等多種生態功能，被譽為「地球之腎」「物種基因庫」。2003年，大陸國務院批准發布了《工程規劃（2002-2030》，大陸陸續實施了三個濕地保護五年期實施規劃，中央累計投入198億元人民幣，實施了4100多個工程項目，帶動地方共同開展濕地生態保護修復。

2022年2月2日是第26個世界濕地日。今年世界濕地日主題是「珍愛濕地人與自然和諧共生」，強調濕地對人類和地球健康的重要性，鼓勵公眾採取行動保護和可持續利用濕地。

吳志民透露，紀念第26個世界濕地日，大陸國家林草局計劃與湖南省人民政府，在長沙聯合舉辦2022年世界濕地日宣傳活動，發布《中國國際重要濕地生態狀況白皮書》、啟動《濕地公約》第十四屆締約方大會（COP14）Logo徵稿，展開COP14大會預熱宣傳等活動。

此外，經大陸國務院批准，大陸於2019年6月成功申辦《濕地公約》第十四屆締約方大會。締約方大會計劃於今年11月21—29日在湖北武漢舉辦。

去年12月24日，大陸第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十二次會議通過了《濕地保護法》，該法將於2022年6月1日起施行。

吳志民指出，制定《濕地保護法》是建立濕地保護修復制度的根本保障，該法明確了濕地的定義和統籌協調與分部門管理的管理體制，建立了部門間濕地保護協作和信息通報機制，實現了歷史性的突破，將解決困擾大陸濕地管理數十年的濕地概念和管理體制問題。

他續指，《濕地保護法》還對濕地實行總量管控制度和分級管理及名錄制度，明確了各級政府的管理事權劃分，提出了濕地利用的正面要求和負面清單，並對紅樹林濕地和泥炭沼澤濕地進行特別保護，全面禁止開採泥炭，維護濕地的重要生態功能。