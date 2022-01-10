疫情衝擊飯店業生計，雲品國際酒店2021年全年合併營收14.51億元，年減21％。雲品表示，為提供給旅客更優異的旅遊品質，雲品溫泉酒店日月潭持續調整住房銷售策略，不以追求高住房率為目標，而要規劃給旅客更舒適的住宿體驗與遊憩空間，並能夠穩健推升住房營收。

雲品強調，未來公司將持續提升服務及產品，提供頂級住宿餐飲體驗。此外，原以國際旅客為主的台北君品酒店，針對國旅客群所推出多款一泊二食住房方案，也有效維持周末及假日的住房率，預估待國際觀光客開放後北市的住房才會全面回溫。

2021年下半年餐飲營收雖已逐漸回溫，其中去年12月餐飲營收已逐步回到疫情前的水準。12月份的宴會、喜酒、年終望年會也持續暢旺，週五與周末假日的宴席皆有良好的表現。惟因今年1月起Omicron變種病毒使疫情有些許復燃跡象，陸續有少數尾牙訂席的企業客戶詢問是否有等值的替代方案，雲品也於第一時間啟動企業顧客的尾牙替代方案，如改為等值的外帶餐盒、桌菜打包或是延後改為春酒來辦理，雲品將密切關注疫情走勢、並規劃各種應變措施，以維護顧客權益與公司營運。

整體而言，雲品認為今年集團的表現仍須觀察疫情如何變化。根據外媒報導，Omicron變種病毒感染多為輕症患者，且能加速達到群體免疫，如果下半年國際疫情緩解，雲品將有望走出疫情的影響，在餐飲和住宿都開出紅盤。同時，雲品透過宴會平台「君品Collection」多元化委託經營版圖，受理了桃園皇家薇庭、台東紅葉谷地熱溫泉園區、台中蘭克斯特與烏來紅河谷園區，更在義大利佛羅倫斯經營豪宅物業管理，未來更能在委託經營案件上持續深化發展。

雲品指出，與寶元紀攜手合作的台中「蘭克斯克(Lancaster House)」目前已步入內外場驗收階段，即將進行軟裝進駐，預計本月底於除夕夜迎來首波除夕圍爐的顧客，並於首季正式營運，目前除夕圍爐宴已近完銷，更將於開幕時推廣寶元紀經典藏茶，以精品茶佐餐攬客，除了提供餐飲與服務，更運用了文化、藝術、歷史、感情等元素來包裝雲品的產品與服務。