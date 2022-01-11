《木曜4超玩》挾著高人氣受邀主持台北最High新年城跨年晚會，未料撐不起大局外，明顯沒做功課的行為也讓觀眾網友罵翻；時報周刊CTWant還接獲另一則爆料，直指《木曜4》團隊態度不佳已經不是第一次了，2018年「香港影帝」周潤發和「四大天王」郭富城為了電影來台宣傳時，團隊不僅看不上郭富城，直接表示沒有談合作的空間，還指名如果周潤發要上節目，必須要給費用才能達成，因此最後合作也破局。

據知情人士表示，當年周潤發跟郭富城來台宣傳電影《無雙》，《木曜4》團隊有與他們接洽要去上「一日系列」的單元，不過團隊似乎看不上天王郭富城，只想洽談周潤發，而就在周潤發眾多忙碌的行程中，也堅持要配合節目錄影三天時間，沒有寬限的空間，最後因檔期關係而沒有合作。但令對方最吃驚的是，《木曜4》竟然開出如果周潤發要上節目，要付費（即所謂的「業配金」）才能上節目，不然就算有檔期也沒用。

周潤發、郭富城2018年領銜主演港片《無雙》，卡司陣容超強。（圖／双喜提供）

對此知情人士感到相當吃驚，因為周潤發跟郭富城當時訪台，他們單人的邀約都是爆滿，周潤發跟郭富城的地位也是一人就能抵擋一片天，但《木曜4》團隊卻如此高傲嫌棄，實在是很令人不可置信。

此外，也有其他接洽過《木曜4》團隊的人向本刊爆料表示，通常他們邀請來賓，必須要年紀比較大、較「老派」的邰智源先過關，因為他有很多人都不認識，要他願意的，團隊才能答應，這也是可能團隊過往拒絕不少來賓的原因。

對於跨年晚會各種狀況與其他爆料，《木曜4》製作單位麥卡貝回應：「感謝你們的關心，因為節目目前有其他任務，所以對外一律不回答，預計三月大家就會知道了，謝謝。」

《木曜4超玩》的「一日系列」大受網友歡迎，討論度極高。（圖／截自邰智源IG）

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