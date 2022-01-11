立法院臨時會11日三讀通過「中央政府海空戰力提升採購特別預算案」，民進黨立委劉世芳（右起）、鍾佳濱、林楚茵、蔡適應、范雲、陳秀寶在議場內舉牌表達支持。（黃世麒攝）

立法院今三讀通過2370億「海空戰力提升特別預算」，國民黨立委吳斯懷指出，該預算包含建造沱江級艦，但該艦原先是以公務預算支應，後來突然改以此次的特別預算處理，且預算還暴增1倍，讓685噸的沱江艦，造價幾乎與萬噸級的玉山艦一樣，這部分國防部必須對外說明清楚。

行政院去年11月通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，編列2373億元，用於岸置反艦飛彈系統計畫、野戰防空系統計畫、無人攻擊載具系統計畫、雄昇飛彈系統計畫等，全數以舉借債務支應。經送立院審議，小幅刪除武器裝備預算3億、一般採購作業費1千萬，其餘2370億預算，已於今天上午完成三讀。

國民黨軍系立委吳斯懷指出，中共武力威脅是眾所皆知，國民黨絕對支持自我防衛，但「海空戰力提升特別預算」開始審查後，他就發現其中有諸多不合理的地方。

吳斯懷指出，本來列為公務預算建造的沱江級艦，在此次特別預算提出後，突然改納入特別預算項目，預算也因此暴增106％，超過1倍。他說，沱江級艦為685噸，但增加後的造價，已經與萬噸級的玉山艦一樣，兩者相差9千多噸，為何會有這樣的預算暴增？

吳斯懷說，國防部不能以政治領導建軍，過去我國對美軍事採購是任人宰割，現在國防自主交給自己生產，不能也放任廠商宰割，這些不合理的現象，國防部一定要完整清楚說明，國人才能放心。