教育部去年12月30日公告非獎學金華語生可從3月1日起專案入境，但近日國內疫情再起，入境日期可能生變？教育部今天表示，有關非獎學金華語生入境，將因應疫情變化，配合指揮中心指示滾動調整入境政策。

教育部之前公告，已獲中央流行指揮中心同意，從3月1日起，開放讓到台灣學習華語6個月（含）以上之非獎學金華語生專案入境，預估有5000人適用。各大專院校可於2月14日起，在「境外教研人員及學生來台資訊系統」提報華語生來台資料。

教育部說，非獎學金華語生入境，需備妥登機前3天內COVID-19核酸（PCR）檢測陰性證明，入境後、檢疫期滿前（檢疫第12至14天）進行PCR檢測，另增加自主檢康管理期間第6至7天以「家用快篩」採檢1次。

教育部表示，非獎學金華語生過去14天內有重點高風險國家旅遊史者，一律公費入住集中檢疫所；過去14天內無重點高風險國家旅遊史者，可自費入住集中檢疫所。

不過計畫趕不上變化，國內疫情再起，非獎學金華語生能否於3月1日起入境，已有變數。教育部今天說，將因應疫情變化，配合指揮中心指示滾動調整非獎學金華語生的入境政策。