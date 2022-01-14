景文科技大學辦理僑外生春節聯歡活動，和學生們一起家聚，還特別準備壓歲紅包、摸彩與猜燈謎活動。（景文科大提供）

景文科技大學辦理僑外生春節聯歡活動，和學生們一起家聚，還特別準備壓歲紅包、摸彩與猜燈謎活動。（景文科大提供）

景文科技大學辦理僑外生春節聯歡活動，和學生們一起家聚，還特別準備壓歲紅包、摸彩與猜燈謎活動。（景文科大提供）

景文科技大學辦理僑外生春節聯歡活動，和學生們一起家聚，還特別準備壓歲紅包、摸彩與猜燈謎活動。（景文科大提供）

壬寅虎年農曆春節將至，連續兩因為全球COVID-19疫情加溫，許多僑外生無法返鄉，只能待在台灣，靠著視訊與家人虛擬團聚；為了讓境外生有過年團聚的感覺，景文科技大學特別在于第校長帶領下，在1月14日晚間，辦理僑外生春節聯歡活動，和學生們一起家聚，還特別準備壓歲紅包、摸彩與猜燈謎活動；此外，因近日疫情嚴峻，將團圓桌餐改為熱熱又澎派的分格餐盒，讓僑外生們感受到台灣年的溫暖。

看著同學們拿著壓歲紅包的快樂表情，于第校長致詞時，首先敬祝師生壬寅虎年「福虎生豐、源源滿滿」，接著勉勵僑外生：「春節將至，除了過節的喜樂氣氛外，要勤於防疫，加倍提高警覺；另於寒假期間，敬請同學們要照顧好自己，讓自己平安！讓遠在異國的親人放心！」。

當師長與同學們相互拜年「恭喜！恭喜！」時，來自馬來西亞的旅遊管理系黃雪婷表示，每當在國外過農曆春節時，總會有想家的感覺，但是學校的家聚，讓我覺得我不孤單；而來自越南的旅館管理系藜阮豔瓊也用越語：「Chúc mừng năm mới」，向師長和同學們祝福「新年快樂」，隨後接著說：「因為全球疫情嚴峻，寒假和新年期間無法回家過年，但在年節前熱絡的聯歡活動，為我小小的內心注入了一股強力暖流，讓我非常感動！」。

本次活動，還頒發僑務委員會110年度學行優良僑生獎學金及僑聯文教基金會110年度僑生獎學金；另外，要感謝教育部與僑務委員會的關切與經費贊助，讓家聚聯歡更增暖意。