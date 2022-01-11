蔡衍明愛心基金會與國立澎湖科技大學今（11）日合作推動離島偏鄉「公益青年送愛下鄉趣」2022年春節慰問活動，在寒冬中為困頓家庭注入一股暖流。（蔡衍明愛心基金會提供）

蔡衍明愛心基金會與國立澎湖科技大學今（11）日合作推動離島偏鄉「公益青年送愛下鄉趣」2022年春節慰問活動，在寒冬中為困頓家庭注入一股暖流。（蔡衍明愛心基金會提供）

蔡衍明愛心基金會與國立澎湖科技大學今（11）日合作推動離島偏鄉「公益青年送愛下鄉趣」2022年春節慰問活動，基金會執行長徐海倫等一行人親抵澎湖，攜手澎科大青年志工拜訪清寒戶頒贈慰問金，學生直呼「有意義」，也在寒冬中為困頓家庭注入一股暖流。

有鑑於許多弱勢邊緣家庭，因種種因素無法列入政府的低收入戶，蔡衍明愛心基金會與26所大學合作，探訪真正需要幫助的個案。澎湖科技大學青年志工平日常走訪市街，瞭解哪些家庭需實質援助，在學生引介下，蔡衍明愛心基金會今日上午由執行長徐海倫帶領基金會人員至澎湖致贈春節慰問金與愛心物資。

46歲陳姓男子一家3口，全靠他打零工維持家計，然而有時數十天才有零工可以賺，收入相當不穩定，還需開口向親友借錢過生活，他感謝這次獲頒慰問金，有助暫時解決生活困頓。

另名領有極重度身心障礙手冊的58歲陳姓男子，長期需要洗腎，生活起居由太太在家照顧，但由於身體健康因素無法長期工作，一雙兒女還在就學，經濟陷入困頓。在年關前夕，獲得愛心慰問金，也令他點滴在心頭。

蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫表示，基金會自104年起以各大專院校青年學子為主軸，結合各地大學發起「大專公益青年送愛下鄉趣」 春節、端午節與中秋節三節青年公益送愛活動，放送「助人」與「盡孝」的正能量，也盼擴大基金會照顧弱勢的層面，散播更多的愛照顧需要幫助的家庭，同時透過大專青年將愛傳送給大家。

澎科大校長黃有評表示，此次澎科大學生志工參與「公益青年送愛下鄉趣」活動，透過青年志工學生協助，走入社區訪查100戶縣內各鄉市需照護的家庭，並由基金會贈予每戶5000元的春節慰問金，希望愛心助人的陽光能擴大至鄰里及社會每個角落。