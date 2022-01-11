量測儀器大廠致茂(2360)董事會決議結束非核心業務-日茂新材料股份有限公司，以專注測試儀器本業。日茂將於2022年3月31日結束代理業務；日茂主要代理日本日鐵微金屬株式會社(NMC)出售半導體封裝用金線、銅線、無鉛錫球，占致茂2020年營收比重16%，占獲利約為1%，對致茂公司獲利影響甚微。
致茂召開重大訊息記者會，公布今日董事會決議將在今年3月31日結束子公司日茂公司代理業務。致茂表示，重要子公司日茂新材料公司自2006年8月1日成立以來，即代理日本日鐵微金屬株式會社(NMC)出售半導體封裝用金線、銅線、無鉛錫球，引領致茂公司進入半導體產業，近年致茂公司在半導體測試儀器相關領域營收逐年成長，其階段性任務已結束，今日公司董事會通過結束日茂公司代理業務，專注測試儀器本業。
致茂指出，日茂新材料公司2019年及2020年營收分別為21億元及25億元，佔致茂公司合併營收15%及16%，稅後淨利佔致茂公司淨利分別為2%及1%，對致茂公司獲利及股東權益影響甚微。
另外，2020年，日茂新材料股份有限公司向日本日鐵微金屬株式會社(Nippon Micrometal Corporation)進貨總額為24.43億元，佔日茂新材料公司進貨總額比例為99.57%。
致茂2021年持續成長動能，全年合併營收175.84億元，年增13.21%。
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