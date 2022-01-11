產險110年簽單保費是2067億元，較109年成長10.3％，增加了193億元，光是防疫保單及疫苗險即有百億元。

產險110年簽單保費連8月出現二位數成長率。根據產險業者統計，產險110年全年簽單保費達2067億元，較109年同期增加了193億元，成長率達10.3％。產險業者表示，產險業簽單保費大成長主要原因仍是拜防疫險熱賣之賜，另外，110年汽車熱銷讓汽車任意險也持續高成長。

在各產險項目中，汽車任意險成長了8.5％，是近年來最高的成長率；此外，和防疫相關的產險如健康險以及其他財產險等都呈現近倍數成長。健康險去年累計金額逾53億元，較前年27.7億元，成長率高達92％。「其他財產險」去年累計金額已達117億元，前年同期是51.43億元，年成長率為128％。

就各大產險公司110年保單銷售情況來看，19家產險公司當中，有6家去年簽單保費出現雙位數成長率，分別是台產33.6％、南山產26.4％、裕利安宜25.6％、富邦產12.9％、國泰產11.7％、和泰產11％。