由那斯達克指數領軍，隔夜美股主要指數表現強勁，在美國掛牌的中概股亦同步勁揚，受此激勵，周三香港股市開高走高，目前恆生指數大漲1.78%，一舉收復24000點大關，站上了24162.48點。國企股(H股)目前上漲1.8%，為8521.18點。

在隔夜市場，反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大漲4.46%，創下近兩周來最大漲幅。

恆生科技股目前飆升3.58%，汽車之家是唯一下跌的成分股，目前跌0.7%。

京東延續ADR大漲逾10%的氣勢，今早漲逾10%，為漲幅最大的成分股，亦為表現最好的藍籌股。

美團漲逾8%，在恆生科技股中排名第二。

中海油目前漲逾8%，稍早前一度飆升11%，因國際原油價格大漲，以及該公司宣布將配發上市20周年特別股利。

中國乘聯會將今年新能源乘用車銷量預測上修至超過550萬輛，比亞迪應聲上漲4.6%，吉利漲3.7%。