迪奧生命之源極致金萃精華30ml，2萬3100元。（迪奧提供）

迪奧生命之源極致金萃乳霜(一般型)50m，1萬8500元。（迪奧提供）

影后賈靜雯從演員一路到影后，許多人從螢幕前認識她，從少女到人妻、人母，見證她的美麗成長與蛻變，47歲的她走過風雨，更有智慧，美肌也吸引品牌注目，她說，「鏡頭前，每個表情都會被特寫紀錄，身為演員，把肌膚保養好實在太重要了，才能在鏡頭前無後顧之憂地展現最真摯的情感。」

賈靜雯搶先體驗迪奧生命之源金萃系列，她分享，化妝水、精華、乳霜整套使用下來，只能說極盡奢華，為肌膚加冕光采，其中她最喜歡的單品是今年全新推出的豐潤乳霜。搶先體驗1個月的她特別有感受，她認為，好的保養就像為肌膚重開機一樣，相信只要持續使用，在鏡頭前素顏特寫絕對沒問題，她也決定下次上戲前的密集保養就選它。

晉升保養行家的賈靜雯更說，這次擔任大使才知道，迪奧還有超級神秘的保養逸品「生命之源奢華金萃 2020依肯珍釀版」，這是行家跟頂級客層鎖定的限定逸品，就跟奢華包款一樣難買。