浤圃建設八卦案位於愛河上游84期重劃區，今日舉辦動土。（柯宗緯攝）

高雄市仁武區近年人口飆漲，已逼近10萬大關，相較縣市合併前更是成長近3成。浤圃建設看好仁武區，人口紅利、產業園區、中山大學設校等3大利多，今（13）日在仁武愛河上游84期景觀宅八卦案舉辦動土，預計採先建後售方式開發，未來每坪房價上看3字頭。

浤圃建設總經理蘇姿菁指出，仁武近年人口快速成長，居住人數已達9萬3581人，較縣市合併時7萬2453人成長29.1％，是高雄人口增加、成長幅度雙料冠軍，人口不斷上升主因在於區段鄰近中山高鼎金系統交流道，又有國道10號仁武交流道做為東西向串聯。

蘇姿菁指出，以今日動土八卦案為軸心，生活圈包括全聯、寶雅、寶家、必勝客、築間、五鮮級、小北百貨、星巴克、康是美、享溫馨等知名企業均設點，消費採買可到八德南路與仁雄雙商圈，亦有登發黃昏市場可採購，學區屬八卦國小及大灣國中，另生活圈有市立圖書館澄觀分館等文教設施，食衣住行育樂等生活機能均已兼備。

蘇姿菁提到，仁武重大建設逐年增加，如佔地74公頃2020年動土「仁武產業園區」，高達109家廠商辦理土地預登作業，未來將引入6300個職缺並創造242億元年產值；而2020年已動土，佔地24公頃國立中山大學仁武校區，四棟校舍預計2026年完工，將以培育生醫、醫材、健康照護等專才為核心。

這次浤圃建設八卦案位於愛河上游84期重劃區，基地面積523坪將規劃地上15樓，總戶數104戶，坪數21～41坪2～3房首購及首換型大樓。

蘇姿菁指出，該案緊鄰100期重劃區，而100期重劃區被視為愛河整治最後一哩路，因此備受市場期待，100期重劃區未來將闢建4處綠地、1座公園及1座滯洪池等，近10.45公頃公共設施，屆時完工可增加八卦案多面景觀，成為水岸首排綠景宅，而建案預計採先建後售方式進行開發。

浤圃建設走過14個春夏秋冬，近2年來，除已完銷漢神巨蛋商圈「星潮STYLE」、與高雄車站商圈「星時代」外，已於去年8月、9月及11月，分別舉辦漢神巨蛋商圈新庄案、仁武澄德特區澄德案及鳳山天天公園鳳翔案動土，若再加上13日動土的仁武愛河上游84期景觀宅八卦案，4案總銷約達100億元。