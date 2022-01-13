疫情期間選擇正規賣場 陝西籲市民應避免網購進口水果 17:252022/01/13 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖／新華社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陝西省市場監督管理局昨（12）日發布消費提示，指近期全大陸多地相繼發生進口火龍果、龍眼等水果病毒核酸檢測陽性問題，證明進口水果存在攜帶新冠病毒的風險隱患。 當局表示，現為疫情時期，廣大消費者應增強自我防護意識，選擇正規超市、賣場、水果專營店購買進口水果，拒絕購買來源不明的進口水果，盡量避免自行網購、代購、海淘進口水果等。 多地進口火龍果驗出新冠病毒 陝西提示避免網購進口水果 陸暫停台2家石斑魚進口 國台辦：不是殺雞儆猴 盼加強監管 #進口水果 #多地 #進口 #火龍果 #新冠病毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本新增逾萬例確診 東京大阪等多地創4個月新高 19:242022/01/12 國際 新台幣升值 台灣通膨危機減壓 04:102022/01/10 金融．稅務 台灣2養殖場石斑 大陸禁止進口 04:102022/01/07 產業財經 萊豬開放才1年 有3成未標產地 04:102022/01/12 生活新聞 新台幣匯率升值 減壓台灣通膨危機 17:502022/01/09 財經 傳福島5縣食品將開放 農委會、食藥署都回應了 20:252022/01/10 生活 大陸台企 享RCEP關稅優惠 今年元旦生效 04:102022/01/13 財經要聞 黑上各式進口傳動皮帶 滿足需求 04:102022/01/10 產業特刊 12月出口407.2億美元連18紅 單月歷史次高 16:222022/01/07 財經 大陸多地強調「非必要不離開」 鼓勵就地過年 11:432022/01/10 兩岸 必旺軸承 專業經營獲業界肯定 04:102022/01/10 產業特刊 兩岸熱門新聞 英前高官承認禁華為設備是迫於壓力 陸批美脅迫外交 - 兩岸 - 旺報 埃及前副外長：美國藉新疆議題制裁中國源於總體激烈競爭 - 兩岸 蕭敬騰、歐陽娜娜唱《我們同唱一首歌》觸法？陸委會：社會自有公評 - 兩岸 日本大學教授：美西方媒體宣揚新疆存在強迫勞動宣傳 99％偽造 - 兩岸 鄭成功是東寧王朝開國君王？陸學者：警惕「去中國化」傾向 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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