陝西省市場監督管理局昨（12）日發布消費提示，指近期全大陸多地相繼發生進口火龍果、龍眼等水果病毒核酸檢測陽性問題，證明進口水果存在攜帶新冠病毒的風險隱患。

當局表示，現為疫情時期，廣大消費者應增強自我防護意識，選擇正規超市、賣場、水果專營店購買進口水果，拒絕購買來源不明的進口水果，盡量避免自行網購、代購、海淘進口水果等。

多地進口火龍果驗出新冠病毒 陝西提示避免網購進口水果
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