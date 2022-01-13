印尼鬆綁出口禁令 放行37艘運煤船 21:452022/01/13 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大燃煤出口國印尼放寬出口禁令，海洋與投資事務統籌部13日宣布，37艘運煤船取得官方許可後已獲准離港。該部聲明指出，鑑於國營電廠採購的煤炭確保15天營運無虞，鬆綁1月1日起實施的燃煤出口禁令。印尼國營電力公司 Perusahaan Listrik Negara示警，旗下發電廠煤炭庫存嚴重偏低，有大規模停電危機之後，印尼當局便頒布出口禁令。 印尼煤商與日本呼籲政府解除出口禁令 印尼凍結煤炭出口 日本、煤商急籲解禁 #出口禁令 #印尼 #鬆綁 #運煤 #燃煤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印尼煤炭元月暫停出口 恐推升價格 19:512022/01/04 財經 印尼煤炭出口禁令恐傷燃煤發電國家 菲籲解除 14:092022/01/10 國際 陸電力股反彈 印尼擬放鬆煤炭出口 12:002022/01/11 財經 印尼禁煤出口1個月 大陸專家：影響可控 04:102022/01/04 焦點新聞 印尼蘇門答臘新年暴雨 洪水造成3萬人流離失所 22:392022/01/06 國際 印尼12日起逐步恢復煤炭出口 21:012022/01/11 財經 豐泰2021年每股賺5.15元 04:102022/01/12 證券．權證 聯強 Q1業務動能續旺 04:102022/01/12 證券．權證 印尼稱境內煤炭供應仍吃緊 全球市場惴惴不安 22:222022/01/04 國際 東協股市 2022喜迎補漲行情 04:102022/01/03 投資理財 陸港觀盤－政策寬鬆有望營造春季行情 04:102022/01/05 全球財經 財經熱門新聞 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 快了…美股今晚下殺或噴漲 就等1件大事開獎 - 財經 散戶又滅頂 航運三雄哀嚎殺到哪？這波血腥價恐不輸上次 - 財經 美西塞港又炸了！航運跌不停….陽明董座1句話洩天機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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