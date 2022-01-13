全球最大燃煤出口國印尼放寬出口禁令，海洋與投資事務統籌部13日宣布，37艘運煤船取得官方許可後已獲准離港。該部聲明指出，鑑於國營電廠採購的煤炭確保15天營運無虞，鬆綁1月1日起實施的燃煤出口禁令。印尼國營電力公司 Perusahaan Listrik Negara示警，旗下發電廠煤炭庫存嚴重偏低，有大規模停電危機之後，印尼當局便頒布出口禁令。