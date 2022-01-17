印尼去年12月貿易順差縮小 19:352022/01/17 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼政府17日公布去年12月貿易順差10.2億美元，低於11月的35.1億美元，主因是12月出口萎縮且消費產品及原物料進口增加。去年12月印尼出口額月減2％至223.8億美元，進口額月增11％至213.6億美元。去年全年印尼貿易順差擴大至353.4億美元。2020年5月以來印尼每月締造貿易順差。 Chromebook 去年出貨攀峰 OHCA患者桃園去年救回108人 公會贈骨針盼再攀高峰 #億美 #貿易順差 #印尼 #去年 #印尼政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》中鴻去年獲利攀高 具高殖利率 11:582022/01/16 財經 小小世界盃U15組 莊家食品報仇封王 04:102022/01/17 運動天地 《鋼鐵股》燁輝去年營運締新猷 今年續看正向 13:572022/01/16 財經 《鋼鐵股》東和鋼鐵去年Q4、全年業績 創新高 12:332022/01/17 財經 台積電688元創新高 679梯次歷時一年解套 10:502022/01/17 財經 《證交所》大戶退潮 去年底降至3791人 15:062022/01/17 財經 《國際金融》避險基金前20名績優生 2021年投資收益創新高 11:082022/01/17 財經 《台北股市》台股上周登亞股吸金王 外資買超15億美元 15:402022/01/17 財經 《觀光股》去年維持獲利 鳳凰發1個月年終獎金 10:512022/01/17 財經 《金融》擴廠＋充實資金需求旺 去年企業募資金額續創高 16:482022/01/17 財經 《其他電子》旭隼上季、去年營收再登峰 客戶外包需求續擴大 12:332022/01/17 財經 財經熱門新聞 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 大陸半導體慘淪爛尾下場？ 外媒另揭驚人數據：美韓怕了 - 財經 趕上了！大樂透1.64億最後一刻被領走 2注竟是同一人 - 財經 晶片一哥搶碩士生 開價狂勝！謝金河：台灣最強產業大爆發 - 財經 無痛存退休金》勞保年資不到15年竟可領年金 內行一招破解 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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