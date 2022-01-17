印尼政府17日公布去年12月貿易順差10.2億美元，低於11月的35.1億美元，主因是12月出口萎縮且消費產品及原物料進口增加。去年12月印尼出口額月減2％至223.8億美元，進口額月增11％至213.6億美元。去年全年印尼貿易順差擴大至353.4億美元。2020年5月以來印尼每月締造貿易順差。