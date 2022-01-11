美股隔夜漲跌不一。內地股市午後集體擴大跌勢，滬深指數跌0.96%，拖累港股表現。

周二香港恆生指數接近持平，收跌7.48點或0.03%，為23739.06點。國企股(H股)漲3.64點或0.04%，為8369.01點。

汽車股領跌2.89%，為表現最差的板塊。吉利汽車跌3.6%，比亞迪跌1.8%，小鵬汽車跌4.4%，理想汽車跌5.3%。新聞指出，新能源車補貼退場，小鵬汽車全車系售價上漲。

有色金屬股走強。五礦資源漲5%，中國鋁業漲5.5%，中國宏橋漲3.5%。

電力股彈升，華潤電力升5.0%，大唐發電升1.3%，中國電力升0.2%。印尼一位部長稱，將放鬆煤炭出口禁令；該消息讓中國動力煤期貨價格馬上下滑。

富力地產升1.2%。該房地產商宣布，將以1億美元贖回此前已發布的美元票據，其餘美元債券本金對付期限將延期。希望能藉此避免出現違約情形。

世茂集團漲0.53%。該集團否認以100億人民幣出售上海世茂廣場，但沒有停止出售資產的討論。

康希諾生物跌5.5%。美國資本減持該公司28.06萬股，減持後持股比例降到22.85%。