花蓮市中央路旁的人行道和騎樓常被占用，導致通行寬度過窄，身障者無路可走，被迫和汽機車爭取慢車道。（羅亦晽攝）

花蓮市中央路旁的人行道和騎樓常被占用，且路面多處龜裂、破碎、斜度過斜等問題，導致身障者無路可走，被迫和汽機車爭取慢車道，容易釀造交通事故。（羅亦晽攝）

花蓮市中央路旁的人行道路面多處龜裂，甚至有坑洞，身障者行經時，恐不慎跌倒。（羅亦晽攝）

花蓮市中央路旁的人行道和騎樓常被占用，加上路面多處龜裂、破碎、斜度過斜等問題，導致身障者無路可走，被迫和汽機車爭取慢車道，容易釀造交通事故；花蓮縣議員楊華美接獲陳情，今與花蓮市公所、花蓮縣警察局等單位前往會勘，要求盡快將路權還給身障人士。

身障者游勝雄表示，自己時常遇到車輛違停人行道上，導致無法通時，勢必得走出騎樓與汽機車爭道，且有時路面坡度太大，車子易往馬路上衝，若突遇車速過快的汽機車時，容易對生命造成威脅。

他說，很多建物興建依舊有法規施作，造就身障者在騎樓或人行道上行走上有危險，除盼中央修法，並期望地方政府在設計人行道時，以身障者的角度而非以自己的視角進行設計，驗收時也帶著輪椅進行，這樣較能實際體會身障者的需求，做出較友善的公共空間。

楊華美表示，接獲很多身障者反應，長期以來，要經過中央路到慈濟醫院就醫或復健時，人行道路上被機車、汽車、盆栽、路樹、變電箱及廣告旗幟等佔用，導致通行寬度不到80公分，輪椅族無法通行，必須繞到馬路上與汽機車爭道。且人行道路面過於傾斜、破碎，不利輪椅族通行。

中央路人行道因多項缺失，不友善身障者通行，楊認為，花蓮是高齡城市，除身障者，還有許多長者需使用輪椅，若遇到這些障礙時，「是要走車道？還是人行道」，不過法規規定必須走人行道，因此要求相關單位應盡快將路權還給身障者及長者。

花蓮市公所建設課課長徐國城表示，會勘發現人行道上有許多活動物品、機車等物，市公所會配合花蓮縣政府及花蓮縣警局盡力排除佔用人行道的問題，針對路面破碎、坑洞等硬體設備缺乏部分，則會優先處理，並會向縣府討論，提報計畫爭取人行道的整體改善。

花蓮縣警局交通隊業務組長司俊華認為，有些用路人只顧自己方便，任意停放汽機車，造成身障者路權受損，未來也將會請各派出所加強舉發。