「你是要坐牢還是當兵」，據說這是越戰期間，許多美國地方法官輕罪犯的選擇。沒想到這樣的判決如今還存在。肯塔基州的一名法官，對一名被判犯有輕量性侵犯罪的男子同樣的選擇。

任務與命令(task and purpose)報導，現年28歲的史考特‧普萊斯 (Scott Price)，原本是女子監獄的一名警衛。2019年1月18日，當時他檢查一名女囚的健康，發現她的血壓升高，於是普萊斯要將她送往當地急診室。這可能是普萊斯的擅自決定，因為他主動提出轉送女囚去醫院，而且只有他一人，這是違反規定的。就在路上，普萊斯對女囚提出性服務要求，如果讓他滿意可以幫她求情假釋，之後也得逞。

女囚回監獄後提出控告，普萊斯最初抵賴，還暗示是女囚主動勾引，不過一星期後，監獄官員調查清楚了，普萊斯以2級性侵犯罪名被捕，有期徒刑1年。

肯塔基的湯馬斯‧溫蓋特法官(Thomas Wingate)則給出另一個選擇，就是自願入伍，判決寫「如果你在 30 天內沒有服役，那你就去地區監獄報到。」

這樣的判決有點奇怪，雖然在越戰時期，美國法官會下令要輕罪犯在「入伍或入獄」之間選擇，但如今美國採取募兵制，後來還提高了入伍標準，不是想當兵就一定當的到。也就是說，陸軍招聘人員沒有義務接受犯罪者，因此法官的裁決可能不一定適用，要是普萊斯被陸軍招聘處拒絕，那他還是要去坐牢。

但是這名法官的看法不算少見，去年 12 月，佛羅里達州的一位參議員就提出了一項立法方向，允許被判犯有非暴力輕罪的人去當兵，可以抵免刑期。

然而，他們也沒有考慮到美軍戰鬥人員是否願意與那些罪犯一起服役，尤其是暴力犯罪。在反恐戰爭最激烈的時期，美軍選入了幾千個犯人入伍，包括毒品犯罪、暴力重罪和性犯罪者。其中最大的醜聞是2006年在伊拉克發生的陸軍第502步兵團5名美軍士兵性侵殺人事件。