台灣家樂福究竟賣了沒？遠東集團董事長徐旭東14日在出席遠百竹北店試營運時證實，目前家樂福競標仍在進行中，但基於保密條款無法對外說明，而對於其他競標者，徐旭東強調不知情，對於若是統一集團四成持股要賣會買嗎？他強調，當然有意願買下來，但相信他不會賣。

徐旭東表示，目前仍在第一輪競標，交易案仍在繼續談判進行當中，至於什麼時候可以看到結果，他表示「答不出來」，當然很希望今年可看到結果，他說，統一集團還有持股四成，公平會如何看待統一競標家樂福很重要，因為7-ELEVEN這麼大、家樂福也很大，如果統一買了法商家樂福股權，若有公平會不同看法，「我們機會當然就大」，若統一有意願出售家樂福持股，他表示「當然有意願買下來，但相信他不會賣給我」。

2021疫情紛擾之際，零售通路業亦風起雲湧，在全聯併購大潤發後，市場齊關注家樂福到底花落誰家，徐旭東於去年11月時首度證實自己也有投標，此外，更在年終集團聯席會宣佈已遞標單，並強調2022年家樂福競標還在進行中，而據悉，富邦媒曾一度傳出亦競標台灣家樂福，但截至目前為止，台灣競標者只有統一集團與遠東集團。

統一由於持有家樂福約40％股權，早先不斷被點名可能擴大持股買下家樂福，不過，對於各種說法與臆測，統一集團皆未正面回應，並一再重申既是股東，家樂福股東要不要賣都屬家務事，何況家樂福到底有無處分台灣股權，都沒接到任何通知。