46歲許姓男子見公園旁的住宅正在施工，藉由1樓圍牆攀爬至隔壁公寓2樓入屋行竊。（翻攝畫面）

46歲許姓男子見公園旁的住宅正在施工，藉由1樓圍牆攀爬至隔壁公寓2樓入屋行竊。（翻攝畫面）

46歲許姓男子因積欠友人15萬元，5日中午12時許行經新北市新莊區某公園，見公園旁的住宅正在施工，藉由1樓圍牆攀爬至隔壁公寓2樓，入屋行竊日幣97萬元、美金200元、護照、項鍊等財物，新莊警分局獲報11日循線逮捕許嫌，依竊盜罪嫌法辦。

據悉，許嫌遭債主屢催債款15萬元，5日中午12時許，行經新莊區某公園，見公園旁的住宅正在施工，附近又堆放一些工地用的鷹架，便突生歹念，趁機先爬上正在施工中的圍牆，再從隔壁公寓的防火逃生窗進入2樓屋內行竊。

被害人回到家中發現廚房地面有鞋印，主臥室內也有遭到翻動的痕跡，不敢大意立即報警。警方前往蒐證及調閱住家周邊監視器後，發現一名可疑男子曾在被害人住家附近徘徊，過不了多久，男子又出現在監視器鏡頭內，但手上卻多了一包東西。

警方擴大比對周邊監視器影像，經持續蒐證確認，向新北地檢署聲請拘票、搜索票，於11日晚間拘捕許嫌到案，並查扣被害人所有之護照、疫苗卡、悠遊卡、外幣數十枚，以及許嫌所有之安非他命吸食器2組、1萬元現金等贓證物，訊後依竊盜、違反毒品危害防制條例等罪嫌移請新北地檢署偵辦。

新莊警分局長林温柔提醒，年關將近，住宅防竊更需謹慎小心。尤其是竊賊經常利用攀爬陽台、施工鷹架侵入住宅行竊，連棟的公寓常見的雨遮、雨棚，或是兩棟建築物相近的冷氣主機等，都很容易成為被宵小利用來闖空門的踩踏處。

民眾若外出或睡前，建議再次檢查門窗、陽台落地窗、鐵窗是否有確實上鎖，也可在後牆安裝感應式燈光或監視器，以利安全。同時提醒有些民眾家中的冷氣窗並未裝設冷氣，而是先以簡易的紙板、壓克力板或玻璃擋住窗口，這些都容易成為竊賊用來闖空門的路徑。多一分留意，少一分犯意，時刻注意，才能確保居家安全。

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