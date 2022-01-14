在岸人民幣兌美元價格14日16：30官方收報6.3435，較13日官方收盤價漲163基點，較13日夜盤收盤漲167基點。

14日人民幣兌美元中間價報6.3677，下調135基點；13日中間價為6.3542。

另外，中國人民銀行14日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，另有100億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。

人民幣中間價14日報6.3677 下調135基點
人民幣在岸價平收 報6.3718
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