在岸人民幣14日官方收報6.3435 漲163基點 16:502022/01/14 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣兌美元價格14日16：30官方收報6.3435，較13日官方收盤價漲163基點，較13日夜盤收盤漲167基點。 14日人民幣兌美元中間價報6.3677，下調135基點；13日中間價為6.3542。 另外，中國人民銀行14日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，另有100億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。 人民幣中間價14日報6.3677 下調135基點 人民幣在岸價平收 報6.3718 #基點 #在岸人民幣 #收報 #官方 #兌美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸2021年12月新增貸款人民幣1.13兆 遜預期 17:402022/01/12 財經 外匯探搜－Fed鷹派、美元給力 歐元短期彈幅有限 04:102022/01/08 產業特刊 上證指數半日漲12點 深成指跌28點 12:342022/01/07 財經 上證指數下跌6點 連四跌 16:192022/01/07 財經 By2閨密要求官方封李靚蕾帳號 被掀底「是By2本人吧」回應了 08:422022/01/12 娛樂 恒生指數半日漲502點 中海油漲逾7％ 13:092022/01/12 財經 上證指數半日漲12點 深成指漲78點 13:092022/01/12 財經 恒生指數收漲逾1％ 舜宇光學跌逾4％ 17:202022/01/07 財經 《國際經濟》6年新高 巴西2021年通膨漲破10％ 13:242022/01/12 財經 人民幣兌美元利差 一年新低 04:102022/01/12 全球財經 恒生指數半日漲逾1％ 騰訊上漲1.3％ 12:592022/01/07 財經 財經熱門新聞 散戶又滅頂 航運三雄哀嚎殺到哪？這波血腥價恐不輸上次 - 財經 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 讓三星超車！台積電為它大改3奈米計畫 瘋搶產能內幕曝光 - 財經 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 快了…美股今晚下殺或噴漲 就等1件大事開獎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。