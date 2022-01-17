人民幣兌美元在岸價17日官價收報6.3466元，較上個交易日（14日）收盤價6.3435元，下跌31個基點，跌幅0.05％。成交量248.28億美元。

截至17日16點40分，人民幣兌美元離岸價報6.3517元，升61個基點，漲幅0.1％。

人民幣兌美元中間價17日報6.3599元，較上日中間價6.3677元升78個基點，單日漲幅達0.12％，並創下2021年12月9日逾五週以來新高。

投資人押注供應吃緊 國際油價一度觸逾3年高點
人行超量續作MLF 下調MLF與7天期利率各10個基點
#基點 #人民幣兌美元在岸價 #收跌 #官價 #收報