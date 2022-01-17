人民幣兌美元在岸價 收跌31個基點 17:552022/01/17 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價17日官價收報6.3466元，較上個交易日（14日）收盤價6.3435元，下跌31個基點，跌幅0.05％。成交量248.28億美元。 截至17日16點40分，人民幣兌美元離岸價報6.3517元，升61個基點，漲幅0.1％。 人民幣兌美元中間價17日報6.3599元，較上日中間價6.3677元升78個基點，單日漲幅達0.12％，並創下2021年12月9日逾五週以來新高。 投資人押注供應吃緊 國際油價一度觸逾3年高點 人行超量續作MLF 下調MLF與7天期利率各10個基點 #基點 #人民幣兌美元在岸價 #收跌 #官價 #收報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯合利華求聯姻 GSK悍拒 04:102022/01/17 全球財經 利多簇擁 文商段單價挑戰三位數 04:102022/01/17 產業．科技 商品期貨趨勢專欄－油價走揚 逢低進場 04:102022/01/17 證券．權證 美CDC改態度 接納中國製KN95口罩 04:102022/01/17 國際大事 核心關鍵技術 經公告才納管 04:102022/01/17 財經要聞 股價指數期貨贏家專欄－超級財報周前 美股回檔整理 04:102022/01/17 證券．權證 破解台灣價值的魔咒 04:102022/01/17 時論廣場 宋朝公務員過超爽！年放120天假 還有高薪可以拿 16:402022/01/17 歷史 台灣權王－利多助陣 航空雙雄認購高飛 04:102022/01/17 證券．權證 調漲報價及農曆年後擴產、聯貸案動撥 三箭齊發 吉源業績有看頭 04:102022/01/17 證券．權證 台幣去年平均價 25年新高 04:102022/01/17 財經要聞 財經熱門新聞 大陸半導體慘淪爛尾下場？ 外媒另揭驚人數據：美韓怕了 - 財經 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 趕上了！大樂透1.64億最後一刻被領走 2注竟是同一人 - 財經 台積電攻破700城門快了？專家爆關鍵時間點：散戶大驚 - 財經 晶片一哥搶碩士生 開價狂勝！謝金河：台灣最強產業大爆發 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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