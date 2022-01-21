美股三大指數隔晚先升後跌，道指更五連跌，加上大陸股市21日早盤走弱，創業板則曾創逾8個月低位，連累港股升近兩個月高位後，一度跌超過200點。

香港信報報導，港股開盤跌54點，報24897點，之後一度收復失地，曾升29點，高見24982點，創近兩個月高位，但受A股急挫拖累，港股升勢不保，一度跌211點，低見24740點，之後跌幅收窄，最終恒指早盤收報24766點，跌186點或0.75％。

國指收報8703點，跌58點或0.67％，恒生科指收報5820點，跌75點或1.29％，大盤成交額879.7億港元。

上證指數早盤收跌0.8％；深成指挫1.1％；創業板則曾創超過8個月低位，低見3027點，挫1.26％，中午收挫1.18％。

藍籌股匯控受累美國十年債息21日早跌穿1.8％，早盤挫2.9％；建行降0.2％；工行下滑1.1％；中石油再挫3.3％；藥明生物挫4.2％；美團下滑0.7％；阿里巴巴挫4.8％；騰訊下滑0.2％；碧桂園發行39億元換股債，中午挫5.9％，為表現最差藍籌。

內需股回神，華潤啤酒升4.1％；百威亞太揚3.9％，上述兩股更包辦表現最好藍籌；青啤飆5.4％；農夫山泉彈高4.2％；海底撈升1.7％；奈雪的茶飆升7.7％；呷哺呷哺升1％；統一升1.2％；康師傅漲0.4％；安踏則升1.9％。

機場航空股方面，中國民用航空局發展計劃司司長韓鈞表示，中國將繼續加大投入力度，加快樞紐機場改擴建，推動機場與各種交通方式深度融合，機場航空股獲追捧。其中首都機場飆5.3％；美蘭空港也飆5.2％；中國民航信息則揚4.3％；東航升1.2％；南航漲1.9％。

此外，大陸國務院印發「十四五」旅遊業規劃，同程旅行及攜程早盤分別升5.4％和9.4％。

手機股表現弱，遭麥格理降目標價的瑞聲再挫5％；舜宇也挫4％；比亞迪降2.9％；丘鈦跌0.7％；信利挫3.3％。