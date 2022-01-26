封關前最後一個交易日，台股加權指數26日開低在17657.97點，權王台積電（2330）開在635元，較前一日下跌6元，聯電（2303）跳空開低在56.4元，晶圓雙雄股價雙雙下挫，但航運貨櫃三船、航空雙雄、面板三虎、DRAM、鋼鐵、塑膠、金融等類股皆向上拉升，由非電族群擔綱，拉抬早盤指數向上，由黑翻紅。

受到公債殖利率於聯準會發布貨幣政策聲明前夕走高、衝擊對利率敏感的科技類股，以及地緣政治風險升溫影響，美國四大指數25日全面走低，費城半導體指數跌破200日移動平均線。

道瓊工業平均指數1月25日終場下跌0.19％（66.77點）、收34297.73點。

那斯達克指數下挫2.28％（315.83點）、收13539.29點，200日移動平均線連續第3個交易日下彎。

費城半導體指數重挫3.71％（129.1點）、收3350.85點，跌破200日移動平均線（3421.73點）。

中信投顧指出，若以高檔M頭區間18000～18500點推算，本波技術性修正等幅滿足點約落在17500點，再加上技術面亦同步落於低檔超賣區來看，指數下檔空間應已相對有限。倘 若美股(NASDAQ/費半)未再見崩跌走勢，預期 本波跌勢有望逐漸趨緩。

只是，台股在封關後有橫跨兩周，近7個交易日與全球政經股匯完全脫鉤，而綜觀目前美股四 大指數多已跌破年線支撐，並有聯準會升息議題干擾，而國內防疫政策亦將面臨農曆新年長假考驗，在這種情況下，台股新春開盤能否博得好彩頭的變數還不小。

因此，抱股過年選股原則仍應回歸基本面，並可適度布局具現金殖利率，且基期相對較低的標的。