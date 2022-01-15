淡海輕軌通車3周年，新北捷運公司與JR九州合作推出光影列車秀「光之所向」今（15日）晚間正式登場首秀。（新北捷運公司提供）

淡海輕軌通車3周年，新北捷運公司與JR九州合作推出光影列車秀「光之所向」今（15日）晚間正式登場首秀。（新北捷運公司提供）

淡海輕軌通車3周年，新北捷運公司與JR九州合作推出光影列車秀「光之所向」今（15日）晚間正式登場首秀。（新北捷運公司提供）

淡海輕軌通車3周年，新北捷運公司與JR九州合作推出光影列車秀「光之所向」今（15日）晚間正式登場首秀，新北市長侯友宜、台日交流協會副代表星野光明，更與日本的JR九州視訊連線，一同進行發車儀式，展開長達25分鐘的精彩光影列車秀。

「光之所向」列車光影秀是與JR九州合作共同推出，除了技術與創意上相互協助之外，更是以「台灣最北端車站」及「日本最南端車站」的關係，串起台日雙方軌道業的合作，以「最短的距離、最暖的關心」達成以「為台日疫情祈福」的初衷。

侯友宜表示，新北捷運公司經營的淡海輕軌已經通車滿3周年，搭乘旅客突破1000萬人次，營運期間不斷創新議題，從各車站的幾米公共藝術、彩繪列車、「見軌就跑」耶誕路跑活動、打造五感體驗的「輕軌香」列車、藝術主題車站等等，新北捷運公司一再用創意展現出大眾運輸不只是通勤的交通工具，淡海輕軌本身就是旅行的目的。

侯友宜表示，近日疫情讓人不敢大意，新北市政府一直都以最好的準備來因應疫情的變化，也非常感謝這一次台日雙方的合作，能夠有機會正式向在疫情期間援助台灣的日本表達感謝，也希望能夠做好萬全的準備，一起戰勝疫情，守住全民的健康安全。