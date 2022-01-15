儘管新冠疫情緊張，安聯小小世界盃總決賽今天仍按計畫於台北田徑場登場，主辦單位則遵守政府防疫規定，讓參賽小朋友戴口罩踢球，成了特別的畫面。然而不少縣市政府不建議民眾遠距移動，這次總決賽共有10隊棄賽。

儘管戴著口罩，小朋友踢球的熱情絲毫不減，U6組冠軍隊TFA墨西哥管理張淑樺認為，戴口罩踢球不是問題，參加比賽也很放心。「小朋友們去年曾因三級警戒關在家裡3個月，即使要戴著口罩踢球，只要能出來外面大家就非常開心了！這次在戶外比賽，很通風，小朋友比完賽就洗手、消毒，而且他們都是平常有在運動的孩子，沒有那麼容易生病。」

安聯小小世界盃U6組冠軍戰，TFA隊長高佳駒（右）右腳射門，旅人發電機詹亞諾奮力阻擋。（李弘斌攝）

除了球員得戴口罩比賽，主辦單位迷你足球協會也基於防疫考量，將家長們疏散到看台上，與參賽球員保持社交距離，不得不犧牲家長在場邊拍照、錄影，這個幼兒足球賽的最大樂趣。

安聯小小世界盃本屆共有來自全國共計1483隊報名，經過分區預賽敲定最後80隊參加總決賽，今天U6賽事落幕，明天繼續進行U8到U15賽事。