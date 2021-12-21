中華女足展示新國家隊球衣。（中華足協提供）

中華民國足球協會於21日辦理中華女足出征亞洲盃暨國家隊新戰袍發表記者會，隊長王湘惠、賴麗琴、廖玟淇以及朱芳儀代表穿上新球衣，宣示爭取佳績的決心。

2022-2023年中華隊新戰袍生產製造將由本土運動服飾新銳品牌恩特斯(ENTES)贊助，與中華足協簽訂總價值達1200萬台幣的裝備贊助合約，在球衣設計上中華足協也獲得沛肯運動設計團隊專業設計的贊助，三方共同打造國家足球代表隊新戰袍，希望讓代表隊選手能穿上更舒適的服裝應戰，主場球衣以藍鵲的藍色為主，和一般藍色相比更加不同，球衣、球褲都是同一色系，客場球衣則是白色為主，搭配天藍色滾邊，同樣活力十足。

王湘惠笑著說，新球衣顏色和設計都更新潮，也很喜歡褲子有點開衩的巧思，「足球員場上動作常需要抬腿，開衩設計讓我們行動起來更自在，比較符合球員場上的動態，藍色、白色也是中華隊代表色，穿起來更有精神，期待穿上新戰袍在這次亞洲盃以4強為目標，並以取得世界盃門票為最終目標。」

中華足協邱義仁理事長感謝教育部體育署以及恩特斯與沛肯設計的大力支持，讓國家隊無後顧之憂專心備戰並且穿上全新戰袍應戰，對於中華女足此次亞洲盃的後勤支援，作為國家隊後盾，中華足協也會卯足全力準備，讓中華女足國家代表隊以最佳狀態順利征戰印度。