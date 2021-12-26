英國內政大臣帕特爾（Priti Patel）準備要修法擴大反制在網路攻擊足球員的惡意球迷，《路透社》26日報導，以後違法的球迷將被禁止觀看比賽3至10年，情節重大者可能面臨6個月牢獄之災。

修法的導火線在今年7月的歐國盃決賽，地主英格蘭與義大利殺到PK戰，英格蘭連續踢丟3球而飲恨。這是英格蘭「三獅軍團」暌違55年的歐國盃決賽，單單是晉級4強就等了25年。英國女王賽前傳信激勵總教練紹斯蓋（Gareth Southgate），還有連鎖超市宣布提前打烊讓員工回家看球。

在英格蘭球迷的熱烈期待之下，拉許佛（Marcus Rashford）、桑喬（Jadon Sancho）、薩卡（Bukayo Saka）卻於PK戰連續射失3球，激起球迷的憤怒，賽後在網路上炸開。3位都是黑人球員，因此湧現許多不堪入目的種族歧視謾罵，倫敦警方著手調查，首相強生（Boris Johnson）公開譴責這些惡劣球迷。

拉許佛賽後回應：「我能夠承受所有針對我球場表現的批評，我應該要踢進那一球，但我絕不會因為我是一個來自南曼徹斯特的黑人而感到抱歉。」

內政大臣帕特爾是保守黨的人，她當時也被批評放任這些種族歧視者，甚至還在火上澆油（帕特爾指責球員單膝下跪陳抗）。這次帕特爾對英媒說：「今年夏天我們看到了美麗的球賽遭到種族歧視的玷汙，那些酸民躲在鍵盤後面辱罵我們的球員，他們必須受到懲罰，修法之後他們將被禁止入場觀看足球賽事。」