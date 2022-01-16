機車「三貼過彎」3人噴飛拖行數尺 絲襪正妹左手疑斷3指

機車「三貼」過彎噴飛3人，驚悚影片曝光！網路上流傳1段影片，1處彎道中有輛「三貼」的機車過彎時，男騎士因耍帥壓車重摔，車上3人當場摔落地並遭拖行數公尺撞擊護欄，其中坐最後面、穿白絲襪的長腿女不但絲襪全破、腿上明顯挫傷，最驚悚的是女子疑似斷了3根手指，左手手掌不斷流出鮮血。

臉書「爆料公社公開版」日前有網友分享1段影片與照片，影片中是一處山間彎道，該彎道疑是知名景點，有不少民眾站在路邊欣賞機車過彎炫技，但其中1輛「3貼」機車在過彎時疑似壓車、重心太過偏移，造成整輛車往左側慘摔，車上3人一同摔地後一路拖行數公尺，最後撞上護欄才停下。

「三貼」機車過彎時，男騎士壓車重摔，車上3人當場摔落地並遭拖行數公尺撞擊護欄，其中坐最後面的長腿女疑似斷了3根手指，左手手掌不斷流出鮮血。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

「三貼」機車過彎時，男騎士壓車重摔，車上3人當場摔落地並遭拖行數公尺撞擊護欄，其中坐最後面的長腿女疑似斷了3根手指，左手手掌不斷流出鮮血。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

影片中坐在後座的女子摔下後被拖行，身上的白色絲襪被水泥地弄破好幾個洞，膝蓋也有明顯挫傷，最驚悚的是女子的左手中指、無名指與小姆指有大片血跡，手指疑似已斷；PO文者怒嗆「騎車不能好好騎？載別人的女兒還這樣子騎？女人為什麼都喜歡這種壓車的？」

其他網友看到照片嚇壞，留言「三貼已經很危險，男生騎車也不注意安全，只要發生意外其實都很難挽回」、「還好有護欄擋著，沒護欄就直接去山下找人了」、「看了我都覺得好痛」、「那個手指是不是掉出來，好可怕」、「這如果是我女兒，騎車那個一定會被我撞下懸崖」、「看起來腳好痛啊，我都軟腳了」。