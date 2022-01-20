35歲柯姓男子去年11月12日與友人喝完高粱酒後，騎機車在道路上行駛，在北宜公路往宜蘭方向，因不勝酒力而將機車停放路旁休息遭警查獲，酒精濃度高達1.26毫克，台北地方法院依公共危險罪判刑3月，可易科罰金。可上訴。
柯男在警詢及偵訊時坦承有與朋友喝酒後，從新店沿北宜公路騎車後被查獲酒駕，但他偵訊時雖辯稱，「因為警察查到我時，我是趴睡在機車上，並非正在騎車」，但法官認為，柯男坐在機車上並趴睡於道路護欄被查獲，就算非正在騎車之狀態，也構成公共危險罪責。
台北地院考量柯男告明知酒後駕駛無端增加用路人之風險，且交通事故動輒造成死傷，其潛在危害不言可喻，況屢經政府對此大力宣導，卻仍漠視自己生命、身體之安危，亦罔顧公眾往來之安全，酒後貿然騎車上路，考量他未有犯罪前科，素行尚佳，判刑3月，可易科罰金。
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